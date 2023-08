Locataire ou propriétaire, comment domotiser mon appartement ou maison ?

Vous êtes propriétaire ou locataire ? Pensez à la domotique pour optimiser votre logement et :

garantir un maximum de confort (gestion fine du chauffage et de l’éclairage, home cinéma et multimédia…) ;

automatiser vos gestes quotidiens fastidieux (ouverture/fermeture des ouvrants, pilotage des stores et volets roulants, etc.) ;

sécuriser tous vos abords, même en étage et même en copropriété (portier vidéo, détecteurs de présence, caméras, télésurveillance, etc.) et aussi sécuriser votre extension de maison (véranda, pergolas) ;

autoriser des accès au cas par cas (ouverture à un livreur depuis votre bureau, à un artisan même quand vous êtes en voyage…) ;

faire de vraies économies d’énergie, globalement et par zones du logement, sans sacrifier votre bien-être.

Le tout est pilotable à distance, à partir de votre smartphone ou d’un ordinateur connecté à internet !

Comment s’y prendre ? Facile… suivez le guide, concis et précis.

Première étape : les volets

Les kits de motorisation des volets sont aujourd’hui parfaitement discrets, même pour des volets battants. Aussi, vous n’avez pas besoin de demander l’autorisation de la copropriété pour motoriser vos volets.

Avantages :

Fini la corvée du matin et du soir pour ouvrir ou fermer tous les volets de l’appartement. Un clic, et le tour est joué !

Quand vous partez en vacances, vos volets peuvent continuer à s’ouvrir et se fermer, pour que l’appartement ne paraisse pas inoccupé.

Vous pouvez aussi programmer vos volets en fonction de l’ensoleillement. L’hiver, ils s’ouvriront pour profiter de la chaleur. L’été, ils se fermeront pour conserver la fraîcheur.

Le tout sera contrôlé par une centrale domotique connectée à internet. Le plus simple et moins coûteux est un système sans fil.

Deuxième étape : la porte d’entrée

Vous pouvez ouvrir votre porte d’entrée sans être chez vous, en utilisant votre smartphone ! Pratique pour accueillir en journée un livreur, un artisan, ou votre enfant qui revient du foot et a (encore) oublié ses clés…

Comment faire ? Connectez à votre centrale domotique :

l’interphone de l’appartement ;

la serrure électrique de la porte d’entrée ;

et le judas optique vidéo pour contrôler à distance qui se présente effectivement chez vous.

Troisième étape : le chauffage

Dès lors que vous avez installé une centrale domotique, il vous est facile d’y connecter d’autres éléments. Commencez par votre thermostat d’ambiance.

Pourquoi ?

Vous pourrez facilement programmer la température de votre appartement selon des scénarios qui correspondent à votre mode de vie (nuit/jour, jour de semaine/week-end, vacances, etc.). Avantage : des économies de chauffage.

Vous pourrez changer votre programmation même si vous n’êtes pas chez vous. Par exemple vous laissez le chauffage en mode « hivernage » et avant de rentrer vous le ré-activez à distance afin d’avoir une maison agréablment chauffée au retour.

Ceci est aussi et surtout valable pour la domotique de la piscine grâce à laquelle vous pilotez à distance et en planification toutes les tâches d’entretien et de chauffage de votre piscine (avec des objets connectés comme flipr, Ico ondilo, klereo connect…)

Quatrième étape : la sécurité

Le détecteur de fumée obligatoire…

Les DAAF, ou Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée, ont été rendus obligatoires par la loi n° 2010-38 du 10 janvier 2011. C’est l’occasion de faire ses premiers pas en domotique.

Les DAAF détectent la fumée des incendies – même naissants — et vous alertent grâce à une sirène intégrée. Vous pouvez compléter le système pour que le signal soit relayé sur votre smartphone. Si l’alarme se déclenche, vous êtes prévenu, même si vous n’êtes pas chez vous !

Les DAAF certifiés (exemple de marques sécuritaires : Legrand, Somfy…) sont estampillés CE et sont avalisés par la récente norme européenne de fabrication NF-EN 14 604. Prix moyen : 40 €.

… et l’alarme

Si vous installez des détecteurs de fumée, profitez-en pour mettre une alarme avec et pour regrouper le tout avec une télésurveillance. D’un coup, la sécurité de votre appartement fait un grand bond en avant : en cas d’intrusion ou de fumées suspectes chez vous, vous êtes prévenu en même temps que la centrale de télésurveillance !

Ajoutez encore une ou plusieurs caméras de contrôle, et vous pourrez contrôler sur votre smartphone ce qui se passe réellement dans votre domicile quand vous n’y êtes pas.

Ainsi, avec la domotique, l’intelligence vient à la maison : vous rendez votre logement plus numérique… pour plus de confort, de sécurité et d’économies.